Guendalina Tavassi contro gli hater che non credono all'aggressione: «Ecco il referto, ho il naso fratturato»

Guendalina Tavassi contro gli hater su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello, che nella notte fra domenica e lunedì ha postato una foto con un occhio nero, lasciando intendere di essere stata aggredita, ha voluto replicare ad alcuni follower che non credono al suo racconto.

Guendalina ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da qualcuno che le fa notare che l'occhio nero è «prima a destra e poi a sinistra». L'ex gieffina, senza mezze misure, ha risposto: «Vorrei spiegare a questa povera gente, che dice che l'occhio è cambiato, di provare a farsi un segno in faccia: farsi prima un selfie da solo e poi farsi scattare una foto da qualcuno. Bisogna essere davvero deficienti e stron*i!».

Guendalina Tavassi e il referto medico: «Frattura del naso»

«Anzi, vi lascio anche il referto dell'ospedale del mio naso rotto», ha aggiunto la Tavassi, pubblicando la foto del documento rilasciato dai medici. Nel referto si legge: «Frattura composta delle ossa nasali e contusioni multiple in esito di aggressione». Ma il mistero su quanto accaduto permane. Guendalina ieri, sempre su Instagram, ha detto: «Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere». La sensazione, tuttavia, è che di questo passo la verità verrà presto svelata. Sempre sui social, naturalmente.

