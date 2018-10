Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola»,, ex gieffina ed isolana dell’edizione targata Ventura, è rimastaa 17 anni della sua prima figlia, Gaia, nata dal passato rapporto con Remo Nicolini. Il papà della Tavassi però per mesi non le ha rivolto la parola: “Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola. Oggi lo ringrazio perché il dovermi occupare di mia figlia mi ha fatto maturare e resa migliore”.Sposata con l’imprenditore Umberto D’Aponte, con cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, ricorda anche la sua infanzia, segnata dalla separazione dei genitori: “La separazione dei miei genitori è stato il trauma della mia adolescenza – ha piegato al settimanale “Ora” - Non posso dire di essere stata una bambina infelice.Decisi di vivere con mio padre, mentre mio fratello rimase con mia madre. Per questo, papà è stato anche un mammo e questo suo ruolo era anche divertente (…) Non mi vietava nulla, ho sempre fatto di testa mia. Mi ha viziato e coccolato e ancora oggi è perdutamente innamorato di me”