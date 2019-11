Guendalina Tavassi, la figlia l'accusa. Lei pubblica la foto con il piccolo Sasy: «Il bene è uguale per tutti i figli. Ma...»

Sabato 30 Novembre 2019, 15:49

Proprio mentre la figlia primogenita di Guendalina Tavassi , lancia pesanti accuse nei confronti della madre attraverso il suo profilo, l'ex gieffina pubblica sui social una foto con l'ultimo arrivato in famiglia, ilGaia, la figlia adolescente di Guendalina Tavassi , ha accusato la madre di essere sempre stata assente nei suoi confronti e di non aver mai nascosto di preferirle i due figli avuti da Umberto D'Aponte: Chloe e Salvatore, appunto. Ma le accuse non sono finite qui: la ragazza ha persino affermato di essere stata picchiata e maltrattata, pubblicando quelle che a suo dire sarebbero le prove di quanto subito La, che mentre impazza la bagarre del gossip si trova allecon la famiglia, non ha dato troppa attenzione alle pesanti accuse con l'intento di non alimentare la polemica e anzi, proprio oggi, ha pubblicato una serie di foto con il figlio Salvatore per fargli gli auguri di buon compleanno. «Il bene per i figli è uguale per tutti ma c'è sempre il figlio che magari senti più simile a te o con cui hai più affinità. Il mio punto debole purtroppo è Sasy - si legge nel post -. Sarà perché magari le figlie femmine sono un po' più per il papà e dopo 2 toccava anche un po' a me».Una vera e propria dichiarazione d'amore per il figlio, che definisce il suo "gentleman": «“Hai presente quando hai il colpo di fulmine per qualcuno o quando ti innamori per la prima volta e senti tutto quello sfarfallio nello stomaco,ti senti bene, sei felice e L’ unica cosa che vorresti e’ restare abbracciato alla persona che ami per sempre? Ecco io queste sensazioni le ho con Sasy ogni volta che mi chiama mamma».