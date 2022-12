Guendalina Tavassi, dopo il carcere l'ex marito Umberto torna sui social: ecco cosa ha detto

L’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, torna sui social. Sul suo profilo Instagram, insieme a sua sorella Mery, Umberto sorride e fa battute. Dopo il periodo in carcere per le denunce di Guendalina che a settembre ha testimoniato in tribunale contro l’ex, parlando di bastonate, tradimenti e maltrattamenti, ora D'Aponte sembra aver trovato il sorriso. Nelle stories, poco dopo, si fa più serio, decidendo di ringraziare chi l’ha sempre sostenuto e anche chi non l’ha fatto. «Comunque una cosa che ho imparato è non portare rancore e andare avanti. E ovviamente ripartire dalle persone che mi sono state vicine, la famiglia e i miei figli».

A fine estate, Umberto aveva fatto ritorno su Instagram per poi sparire, ma solo ora sembra deciso a tornare ufficialmente nel mondo social, in modo più attivo. Umberto D’Aponte ammette di essere molto emozionato, proprio per questo non riesce a smettere di fare ironia. Nonostante questo, tolto l’imbarazzo, dice di voler prima di tutto ringraziare “le tantissime persone” che gli sono state vicino, che gli hanno inviato “bellissimi messaggi” e anche a quelli che non l’hanno fatto.

I figli di D’Aponte

Con Tavassi, Umberto ha avuto due figli, Chloe e Salvatore. Ora D’Aponte vorrebbe solo sorridere e rivederli. «Ci tenevo di nuovo a ringraziarvi. Scusate se non mi è così semplice. Vi mando un bacio» conclude nel video. Dopo di che, proprio in questi minuti, Umberto condivide una nuova foto sul suo profilo Instagram, dicendosi cambiato. Fa notare che «nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare». Queste cose «non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale».

In tribunale con la sua ex moglie Guendalina Tavassi

Per uscire dalla brutta situazione in cui è, Umberto vede due soluzioni possibili: «A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male».

