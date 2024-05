Guenda Goria, le foto del matrimonio con Mirko: il cambio d'abito (l'influenza di Lady D) e gli invitati del GfVip

Uno giorno da ricordare, impresso nella memoria di Guenda Goria e Mirko Gancitano, quello di oggi, 16 maggio. La coppia ha celebrato il loro amore con una cerimonia religiosa e un matrimonio da favola, di fronte ad amici e parenti, tra cui moltissimi personaggi pubblici e famosi, come Alex Belli e Delia Duran, Sarah Altobello, Giucas Casella e Federico Fashion Style.

La sposa, incinta al settimo mese, non riusciva a contenere la sua felicità durante uno dei giorni più importanti della sua vita.

Il matrimonio da favola

Un matrimonio da favola, quello di Guenda Goria e Mirko Gancitano. I due hanno detto "Sì" nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, in Sicilia, dove ad attenderli c'erano moltissimi fan della coppia che hanno seguito tutti gli step della loro relazione, dal primo incontro, all'annuncio della gravidanza fino alla proposta di matrimonio.

La sposa ha indossato un bellissimo abito in pizzo con una casta scollatura a V e un lunghissimo strascico. La forma dell'abito bianco metteva in mostra il suo dolcissimo pancione e Guenda era radiosa, con il suo bouquet di peonie bianche.

Prima l'arrivo nella location scelta, la sposa si è cambiata d'abito e ha optato per uno più festoso che richiama l'indimenticabile abito di Lady Diana, con le maniche a sbuffo, sontuoso e sempre raggiante, come la futura mamma. Cambio outfit anche per il marito Mirko che da un semplice completo di sartoria color blu scuro, è passato ad un abito totalmente bianco che riprende la purezza di Guenda.

Adesso manca solo l'arrivo del piccolo Noah, previsto per luglio, e la splendida famiglia potrà finalmente godersi la felicità tanto desiderata e rincorsa.

Gli invitati

Tantissimi gli invitati al matrimonio, tra cui anche ex concorrenti del Grande Fratello, come Giucas Casella, Alex Belli e Delia Duran, Solei Stasi (che durante il reality show ebbe un flirt con Belli, sotto gli occhi della moglie Delia), Federico Fashion Style, Dyane Mello e Sarah Altobello.