Guenda Goria, paura in barca: «Siamo sotto choc». Ecco cosa è successo

Brutta avventura per Guenda Goria che, in vacanza in Sicilia assieme al fidanzato Mirko Gancitano, ha rischiato un brutto incidente con una barca. Guenda Goria ha raccontato l’accaduto attraverso il suo account instagram: «Siamo sotto choc».

Guenda Goria, paura per l'incidente in barca

Guenda Goria, in vacanza in Sicilia con il neo fidanzato Mirko Gancitano ed alcuni amici ha raccontato una brutta esperienza che ha vissuto. L’ex gieffina in salsa vip, come ha fatto sapere dal social, ha rischiato un incidente in barca: «E' successo un fatto molto grave – ha spiegato - Una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione, creando delle onde pazzesche. Noi fortunatamente non siamo caduti, non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, però il cane di Mirko è caduto in acqua, si è spaventato moltissimo e siamo tutti sotto choc».

Guenda Goria non nasconde la paura e lancia un messaggio ai follower: «Queste cose non si fanno, qualora volete fare una vacanza in barca ricordatevi che il mare è pericoloso. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male. Io sono ancora spaventata».

