Greta Scarano e la fama dopo la gavetta. L'intervista a Gente: «Vorrei adottare un bambino»

Da Speravo de morì prima, in cui ha interpretato Ilary Blasi, a Chiamami ancora amore, la fiction in onda su Raiuno, Greta Scarano sta raggiungendo in questi mesi un grande successo. E nel numero di Gente in edicola da domani, l'attrice si racconta, partendo proprio dalla fama giunta dopo anni di gavetta. «Ho iniziato 14 anni fa e non mi aspettavo che la fama arrivasse proprio in un momento difficile per il mondo dello spettacolo come questo della pandemia», dice Greta.

L'attrice romana, che esordì in Un posto al sole e che ha lavorato anche in Don Matteo, è stata anche protagonista dell'ultimo episodio del Commissario Montalbano, dove ha sedotto Luca Zingaretti e ha fatto parlare per giorni i fan della serie. «Ho avuto tante delusioni - dice - ma non ho mai mollato». La Scarano, fidanzata con il regista Sydney Sibilia, ad agosto compirà 35 anni e rivela un progetto personale: «Mi piacerebbe adottare un bambino».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 11:58

