Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, sempre più vicini al Gf: è polemica nella Casa

di Marta Goggi

Greta Rossetti è da poco entrata nella Casa del Grande Fratello. Il suo ingresso nel programma ha portato non pochi scompigli, soprattutto per quanto riguarda il riavvicinamento tra Mirko e Perla. Nei primi giorni nel programma l'ex tentatrice sembra essersi avvicinata molto ad un altro concorrente, Vittorio Menozzi.

Nella Casa

Già nelle scorse settimane Greta aveva parlato molto bene di Vittorio, scrivendo sui social: «Com’è dolce questo ragazzo». All'interno della Casa tra i due c'è stato un forte avvicinamento e anche in questa occasione l'ex tentatrice ha speso belle parole nei suoi confronti: «Mi sei arrivato, sei arrivato tu a me per come ti sto vivendo, l’ho vissuto guardandoti.

Alcuni coinquilini, però, non hanno notato positivamente l'avvicinamento tra Greta e Vittorio, infatti Marco Maddaloni e Alex Schwazer hanno confidato i loro dubbi allo stesso modello: «Anche Alex che è qui mi ha detto di parlarti e sai che lui non parla a sproposito. A noi dispiace se passi per uno che nemmeno il tempo che lei è arrivata e tu già boom ti butti. No, non sei quel tipo di ragazzo, tu sei un bravo ragazzo. poi magari con il tempo può nascere qualcosa tra voi, ma è una questione di modi e tempi. Noi però abbiamo odorato questa cosa strana e abbiamo preferito parlarti. Poi non è che non possiamo parlarci, ma io da solo non ci vado a parlare, non lo trovo proprio il caso di farlo». Come si evolverà la relazione tra i due?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 18:43

