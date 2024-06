Greta Rossetti, la sfilata privata per Sergio D'Ottavi. La dedica al chiaro di luna: «Quanto sei bella amore mio»

di Redazione web

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono una delle coppie più affiatate che si sono conosciute all'interno della casa del Grande Fratello. I due ex gieffini vivono in città diverse (lei è di Monza, lui di Latina) ma, comunque, sono spesso insieme perché per vedersi prendono diversi treni o aerei. Qualche tempo fa, l'influencer aveva spiegato che, a differenza delle storie d'amore avute in passato, avrebbe desiderato mantenere più privacy nella relazione con Sergio che sembra procedere a gonfie vele. Lui dedica sempre parole d'amore alla fidanzata.

La dedica di Sergio D'Ottavi

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono insieme e lo testimoniano le ultime storie pubblicate dall'imprenditore laziale nel proprio profilo Instagram.

La storia di Greta e Sergio

Greta Rossetti, dopo la delusione amorosa con Mirko Brunetti, ha ritrovato il sorriso e l'amore insieme a Sergio D'Ottavi. I due fidanzati sembrano essere davvero felici e innamorati e stanno lavorando molto sulla loro storia, dato che nonostante vivano lontani, riescono sempre a vedersi e a incontrarsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 10:15

