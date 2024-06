Greta Rossetti, il regalo di Sergio D’Ottavi nasconde una frecciatina a Mirko Brunetti?

di Dajana Mrruku

Il triangolo d'amore che ha appassionato gli spettatori di Canale 5 si è concluso con la relazione ritrovata tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, mentre Greta Rossetti ha trovato conforto tra le braccia di Sergio D'Ottavi. La coppia continua a vivere il loro amore a distanza, lei abita a Milano, mentre lui a Roma dove lavora con il papà. La coppia sembra essere molto affiatata e lui continua a sorprendere la sua dolce metà.

Il bigliettino

L'amore è sorprendere la persona del cuore. Lo sa bene D'Ottavi che continua a farlo con la sua Greta. I loro profili Instagram testimoniano giorno dopo giorno il loro amore. E così, parola dei social, mentre lui era sotto la doccia, un cameriere ha suonato alla porta, annunciando un regalo portato alla reception: un bellissimo mazzo di fiori, rose rosse e rosa e poi il bigliettino con un messaggio. «Ed io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa», si legge sul bigliettino, con due versi della canzone di Daniele Silvestri, "Occhi da orientale". In molti hanno rivisto nell'ultimo verso una frecciatina a Brunetti, colpevole di aver "perso" la ragazza e di non essersene accorto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 22:52

