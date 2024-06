Greta Rossetti e l’endometriosi: «Ho preso la pillola, non sto bene». La risposta al veleno sulla gravidanza

di Redazione web

Greta Rossetti, qualche tempo fa, aveva rivelato ai suoi fan di avere scoperto di soffrire di endometriosi (l'infiammazione cronica degli organi genitali femminili) e di soffrire di dolori molto forti. Nelle sue ultime storie Instagram, l'ex gieffina si è dedicata a rispondere a un po' di domande dei suoi follower e ha raccontato anche come ha scoperto di essere affetta da questa patologia. Prima, però, ha scritto: «Scusate se sono un po' assente ma sono tre giorni che ho iniziato la pillola per il problema dell'endometriosi e mi sta dando parecchi fastidi... Nausea e mal di testa, mi hanno detto che dovrebbero passare quando il corpo si abitua».

Greta Rossetti e l'endometriosi

Molte ragazze e donne soffrono di endometriosi e così anche Greta Rossetti che ha spiegato ai suoi follower come ha scoperto di avere questo problema. «Mi chiedete spesso come ho scoperto di avere l'endometriosi» ha detto Greta che ha continuato spiegando: «Innanzitutto non abbiate paura.

Le parole di Greta

Qualcuno, poi, ha scritto a Greta Rossetti che una eventuale gravidanza potrebbe risolvere il problema dell'endometriosi e lei ha risposto: «È vero ragazze, questa cosa l'ho sentita anche io perché la gravidanza porta tanti ormoni nel corpo che fanno sì che queste cisti possano scoppiare ma io non avendo gravidanze in programma devo trovare altre soluzioni. Comunque ragazze la cosa più importante è farsi controllare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA