Grecia Colmenares tradisce il toyboy con un uomo maturo? L'attrice nega

Cecilia Rodriguez in dolce attesa? «Presto l'annuncio ufficiale con Ignazio Moser»​

, 56 anni a dicembre, sembra non invecchiare mai. Il merito, sottolineano i più maliziosi, è del giovane fidanzato, il 31enne, che sembrerebbe aiutarla a restare più in forma che mai. Da, però, giungono immagini che mostrerebbero un possibile tradimento dell'attrice sudamericana, star delle telenovelas, con unLa rivista Spy, infatti, ha paparazzato l'attrice venezuelana nel capoluogo campano, in compagnia di un uomo che sicuramente non è il. Passeggiate romantiche in una città unica, shopping e anche una cena in un ristorante esclusivo: chi è l'uomo misterioso, e decisamente più attempato del toyboy di Grecia Colmenares, che ha accompagnato l'attrice nello scorso weekend a Napoli? L'attrice, comunque, avrebbe negato ogni voce di tradimento, sostenendo che si tratti semplicemente di un amico.