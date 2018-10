Grecia Colmenares: gaffe clamorosa a Domenica Live. Un colpo basso per Barbara D'Urso

Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arrossisce e si mostra evidentemente imbarazzata la diva delle telenovelas sudamericane, in studio a Domenica Live, confessando l’errore fatto prima di entrare in studio. Dando appuntamento ai suoi follower sui social, l’attrice si è confusa e ha scritto che sarebbe stata ospite a«Quanti follower hai?», domanda«Pochi, solo ventimila, sono sui social da poco», replica.«E regaliamo questi 20 mila telespettatori alla concorrenza. Io sono una donna generosa», commenta la conduttrice, sorridendo.Grecia Colmenares è arrivata in studio accompagnata dal suo fidanzato,, che ha 26 anni meno di lei. «Ci siamo conosciuti a una festa - racconta l’attrice - non mi sono chiesta quanti anni avesse, forse ho pensato a qualcuno in più, 35/38, perché è molto serio e lo stesso è stato per lui. Quando ti piace una persona non ti chiedi quanti anni ha».