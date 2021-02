Grande Fratello Vip, Soleil Stasi contro Rosalinda Cannavò: «Inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza»

Soleil Stasi contro Rosalinda Cannavò. Rosalinda Cannavò ha iniziato un avvicinamento sentimentale al Grande Fratello Vip con Andrea Zenga e il fidanzato Giuliano, probabilmente irritato per la situazione, ha preso le distanze chiedendo, attraverso una diffida, che il reality condotto da Alfonso Signorini non parli più di lui. Il comportamento di Rosalinda Cannavò però non è piaciuto Soleili Stasi: “Inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza: brava, donna forte, è rinata”.

GRANDE FRATELLO VIP, SOLEIL STASI E IL TWEET SU ROSALINDA CANNOVO'

Soleil Stasi ha twittato contro Rosalinda Cannavò che appunto, almeno fino a ieri sera, era ancora fidanzata con il suo ragazzo Giuliano, rimasto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: “Rosalinda nel Gf – ha scritto sul social - inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza: brava, donna forte, è rinata”.

Da parte del conduttore Alfonso Signorini sono arrivati i complimenti per la “rinascita” di Rosalinda Cannavò, ma il ricordo di Solei Stasi va al passato, quando recluso nella casa del Grande Fratello Vip, allora condotto da Ilary Blasi, c’era l’ex fidanzato Luca Onestini e fu lei a mandargli una lettera per mettere la parola fine alla loro relazione: “Io – ha continuato sul social - lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con una lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OHNONONONONO”.

