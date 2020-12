Grande Fratello Vip, Pamela Prati contro Cecilia Capriotti: «Una donna che ne attacca un’altra è una cosa triste»

Pamela Prati se la prende con Cecilia Capriotti, ultimamente reclusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Capriotti infatti, parlando di un evento a cui ha partecipato, ha riferito al coinquilino Tommaso Zorzi che Pamela Prati era stata fischiata.

Pamela Prati non è affatto d’accordo con le parole di Cecilia Capriotti: “Io da un’altra donna non mi aspetto una cosa simile – ha dichiarato a “361magazine” - Una donna che attacca un’altra donna è una cosa triste. Quello che ha raccontato non è vero, non sono cose vere. Io non la conosco, non è mia amica. L’avrò vista soltanto due volte. Tommaso prima del 2019 non lo conoscevo. Lo reputo un ragazzo intelligente, non ce l’ho con lui, ma vorrei smentire le parole della Capriotti, che mi ha trattata male”.

La Prati ha poi spiegato come sarebbero andate le cose: “Quando sono stata a Napoli all’evento Vip Champion, sono stata acclamata. Sono molto amata dagli organizzatori e dalla maggior parte dei napoletani. Quindi non è vero che mi hanno fischiata come ha raccontato Cecilia Capriotti. E’ stato un weekend molto bello e pieno d’affetto”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 10:42

