Grande Fratello Vip, la rabbia della fidanzata di Licia Nunez: «Antonella Elia ha bisogno di fare del male, mandatela a casa»

«Antonella Elia non è una persona malata, fa volutamente del male. Il Grande Fratello Vip non è più un gioco». Non usa mezzi termini Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, che è intervenuta telefonicamente nella trasmissione radiofonica "Non Succederà più" di Giada Di Miceli a Radio Radio. La donna parla in esclusiva delle tensioni tra la compagna e Antonella Elia. Le due prima dormivano insieme e adesso non si sopportano.

«Licia ha i suoi momenti introspettivi e i suoi tempi, ma è una persona vera al di là di tutto. Ci sono due episodi gravi dove io non ho clemenza», spiega Barbara Eboli riferendosi ad Antonella Elia. «Per me lei non è malata o labile, ha bisogno volutamente di fare del male per appagare se stessa altrimenti non si spiega. Il gioco è bello finché dura poco perché poi entrano in gioco i sentimenti, i valori e l'educazione».

Poi rammenta i due episodi in questione: «Licia si era fratturata il mignolo del piede e stava molto male e Antonella ha detto: 'Finalmente una coscienza esiste'. Ecco questo episodio mi ha fatto non dormire due notti perché io capisco la non simpatia, ma per arrivare a godere del male fisico e psicologico di qualcuno vuol dire che sei una brutta anima. A 60 anni quasi potresti essere madre o nonna e invece sei una cosa vergognosa, ma poi in diretta cosa fai? Tiri fuori l'aborto. Tu non lo hai raccontato perché lo hai fatto volutamente e a Licia è capitato. Sono i due argomenti che per me definiscono Antonella Elia».

Poi l'appello agli italiani che voteranno le persone finite in nomination: «Ragazzi c'è un limite e Antonella lo ha superato abbondantemente. Italiani vi prego di mandare a casa una persona che ha litigato con tutti usando violenza. Adriana è meno folle, ma quando ci mette la punta di veleno ce la mette bene».

E infine su Pago e Serena: «Mi piacerebbe molto parlare con loro. Se lei mi volesse salutare lei ne sarei molto felice visto che nomina Licia nelle sue dirette. Pago è invece raccapricciante nel 2020». Il cantante aveva dichiarato: «Darei un rene per farla uscire... È omosessuale, Stefano è omosessuale ma è maschio, lei è una donna».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 19:34

