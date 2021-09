Grande Fratello Vip, Nicola Pisu e il dramma della droga: «Un anno fa mi volevo uccidere»

Al Grande Fratello Vip la drammatica confessione di Nicola Pisu. Nicola Pisu, entrato nell’ultima puntata del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato il suo duro passato da tossicodipendente che l’ha portato, lo scorso anno, a pensare al suicido.

Nicola Pisu (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Nicola Pisu: «Un anno fa mi volevo uccidere»

Nicola Pisu è figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso di bellezza Miss Italia dal 2010, e nipote del patron Enzo. Nicola, 32 anni, ha un passato di tossicodipendenza alle spalle, da cui è uscito grazie all’aiuto della madre. Caduto nel mondo della droga a 18 anni, è stato poi denunciato alle forze dell’ordine proprio dalla mamma, preoccupata per la gravità della situazione, e ha infine seguito in percorso di riabilitazione in una comunità di recupero. Nella casa Nicola ha deciso di confidarsi con il coinquilino Gianmaria Antinolfi: «Ero dipendente dalla coca – ha raccontato - Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto».

Nicola Pisu aveva anche pensato di togliersi la vita: «Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che mi drogavo sapevo di essere arrivato al limite e quindi piangevo».

L’esperienza nel reality per lui è importante: «Mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi affrontati in passato. La psicologa che mi ha parlato per il GF Vip mi ha detto che quelle che sto provando adesso sono le vere emozioni, non quelle artificiali delle sostanze. E devo dire che ha proprio ragione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 17:19

