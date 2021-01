Grande Fratello Vip, Nello Sorrentino sposa Carlotta Dell'Isola: «Glielo chiederò appena esce dal reality»

Nello Sorrentino pronto a sposare la fidanzata Carlotta Dell’Isola non appena uscirà dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver superato le insidie del reality per coppie Temptation Island, Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola, attualmente reclusa al Grande Fratello Vip, sono pronti al grande passo: “Glielo chiederò appena torna a casa”.

NELLO SORRENTINO E CARLOTTA DELL'ISOLA, DAL REALITY ALLE NOZZE

Nello Sorrentino sente la mancanza della fidanzata Carlotta Dell’Isola, entrata a gioco in corso nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Le intenzioni sono serie e Nello Sorrentino, che vuole metter su famiglia, non appena tornerà a casa la fidanzata chiederà la sua mano: “Mi piacerebbe portarla fuori – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due”.

CARLOTTA DELL'ISOLA E IL "CAMBIAMENTO" AL GRANDE FRATELLO VIP

Nel mentre Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip sembra essere molto più pacata rispetto a come la ricordavamo a “Temptation Island” e Nello Sorrentino ha spiegato quali sono secondo lui i motivi di questo cambiamento: “Adesso - ha fatto sapere in una recente intervista a “Novella2000” - la mia fidanzata si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po’ in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori. Chiacchiera con tutti e nessuno le ha mai detto delle cose per farla innervosire. Mi auguro che questo suo lato umano piaccia anche al pubblico che guarda la trasmissione e che le faccia proseguire il gioco”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 22:30

