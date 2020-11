Grande Fratello Vip, Myriam Catania: «In crisi profonda con Quentin Kammermann, poi con il reality...»

Myriam Catania nella sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto ben capire l’importanza del compagno Quentin Kammermann e del figlio Jacques nella sua vita. La coppia era entrata in crisi, poi risolta, e con la partecipazione di Myriam Catania al reality i rapporti sono anche migliorati.

Myriam Catania e Quentin Kammermann, con il figlio ancora piccolo, erano entrati in crisi (“C’è stato un periodo di crisi profonda – ha confessato Myriam a “Chi” - lui era tornato in Francia, problemi di lavoro, problemi personali. Sì, c’è stato un allontanamento, con il nostro bambino davvero piccolo, è stato molto difficile e molto complicato”), ma poi la situazione si è ricomposta e appunto la sua partecipazione al Grande Fratello vip ha fatto bene all’amore: “Quando sono entrata nella Casa, ebbene, il fatto che non ci fossi io, lasciava spazio a Quentin, riusciva ad aprirsi. Noi siamo dei chiacchieroni, ci parliamo uno sull’altra, in quel periodo di assenza mia, lui ha potuto mostrarsi. E anche come padre si è preso i suoi spazi, io sono un po’ ingombrante. E poi noi donne nella veste di madri a volte se non facciamo tutto ci viene pure il senso di colpa”.

Ora vorrebbero un altro figlio, nello specifico una femminuccia: “Perché credo, in un certo senso, che i figli nascano sull’onda dell’amore, all’inizio dell’amore. E io spero di riuscire a farne un altro, ora ho quasi 41 anni – diciamo che dovrei farlo subito e ci sto lavorando – e sono totalmente entusiasta all’idea… Ma lo sa che mi sarebbe piaciuto annunciare la gravidanza nella Casa del Gf”.

