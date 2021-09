Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e "l'antipatia" per Caterina Balivo: «Reciproca. Ecco cos’è successo»

Manila Nazzaro, pronta a entrare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, torna sull’intervista di presentazione fatta per l’account ufficiale della trasmissione, in cui ha confessato che all’interno della casa non vorrebbe incontrare la conduttrice Caterina Balivo.

GFVip, Manila Nazzaro e Caterina Balivo: «Scelte diverse»

Manila Nazzaro, a pochi giorni del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere in un’intervista a “TVBlog.it” che l’antipatia con Caterina Balivo «E’ reciproca», spiegando poi dettagliatamente l’antefatto: «Non ho detto che Caterina Balivo sia una persona tremenda o cattiva, ma ho detto che con lei non ho mai legato in 22 anni. L'ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vite e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica “quella che ha vinto Miss Italia” – senza neanche fare il mio nome – “ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più”. E questo è accaduto decine di volte. E io non ho mai ribattuto. A Miss Italia 2019, condotta da Alessandro Greco, eravamo presenti entrambe. E anche in quella occasione ha fatto un’uscita molto brutta dicendo che” al momento, ossia nel 1999, c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo”. Quella che era più bella di lei era a pochi metri da lei. Ero io, sono io! Qual è il problema di Caterina di nominarmi? So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate. È accaduto anche a Vieni da me».

Manila Nazzaro sembra sicura della sua tesi: «E certo! Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi. E perché tutto questo? Mi è stato riferito che lei mi considera antipatica perché alla fine di una puntata di Porta a porta dietro le quinte io non la salutai. Io non me lo ricordo quell’episodio, ricordo solo che in quell’occasione mi misi a piangere perché volevano che mi mettessi in costume da bagno, ma io non volevo farlo perché ero in imbarazzo».

A questo punto al Grande Fratello Vip potrebbe esserci un incontro fra Manila Nazzaro e Caterina Balivo: «Sarebbe bellissimo, così potrebbe spiegare perché ha sempre sminuito il mio lavoro. Non lo so se accadrà, non credo. E se qualcuno dice "lei, a differenza tua, non ha bisogno del Grande Fratello", io rispondo: "Beata lei!". Per me il Gf è un lavoro, oltre che opportunità umana...».

