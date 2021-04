Grande Fratello Vip, Giulia Salemi incontra il figlio di Pierpaolo Pretelli: «Amore a prima vista!»

La relazione fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata all’interno del Grande Fratello Vip, continua a gonfie vele anche nella vita reale. Giulia Salemi, neo conduttrice di “Salotto Salemi” su Mediaset Play, ha anche conosciuto Leo, figlio del fidanzato Pierpaolo Pretelli e la sua ex Ariadna Romero: “Tra noi è stato amore a prima vista!”

GFVip, Giulia Salemi: «Col figlio di Pierpaolo Pretelli amore a prima vista»

L’amore fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua anche dopo il Grande Fratello Vip e la coppia ha fatto un passo importante. Giulia Salemi ha infatti conosciuto il piccolo Leo, figlio del fidanzato e della sua ex, la modella Ariadna Romero: “Si – ha svelato Giulia Salemi in un’intervista a “Nuovo” – Leo è bellissimo! Tra noi è stato amore a prima vista. Con Ariadna, poi, siamo in buoni rapporti: lei è stata molto gentile e mi ha fatto capire che c’è la volontà di venirsi incontro”.

Ora Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si dividono fra Roma e Milano: “La nostra convivenza è divisa fra la mia casa di Milano e la sua di Roma, ma quando c’è la voglia di versi si può fare tutto. Stiamo cercando di trovare la quadra: lui è papà ed è giusto che la priorità sia il piccolo Leonardo”.

Non risponde ai critici che parlano di una relazione nata per ottenere maggiore visibilità: “Il tempo darà tutte le risposte. Per ora voglio concentrarmi sull’amore delle tante persone che mi sostengono”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 19:07

