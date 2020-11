Grande Fratello Vip, Andrea Roncato e Stefania Orlando: «Il nostro matrimonio non è finito per la droga»

Andrea Roncato torna a parlare di Stefania Orlando, ora reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, con cui è stato sposato. Su di lui circolano diverse leggende, come quella del suo matrimonio finito a causa della droga: “Quel Roncato esiste nell'immaginario collettivo, la realtà è diversa. Io sono un tipo tranquillo, normale”.

Andrea Roncato, con una lunga carriera alle spalle, ha reso noto alcuni suoi errori: “Ho fatto sessantacinque film - ha spiegato sulle frequenze di Rai Radio2 nel programma “I Lunatici” - alcuni con Avati, Virzì, Muccino, ho fatto tante fiction, questo la gente lo capisce e per questo mi vuole bene. Ho sempre parlato raccontando tutto, se ho fatto errori nella mia vita, il primo a cui l'ho detto è stato il pubblico. Venticinque anni fa dissi che avevo provato la cocaina, e dissi a tutti di non farlo”.

Con Stefania Orlando il matrimonio non è finito a causa della droga: «Stefania Orlando continuano a chiamarla l'ex moglie di Andrea Roncato, ma lei ha un marito, si chiama Simone, perché devono etichettarla come l'ex moglie di Roncato? Non è un oggetto, è una persona. E poi scrivono ancora che il nostro matrimonio finì per la droga. Non è vero, non lo facevo più quando mi sono sposato. L'ho fatto per un paio d'anni, perché frequentavo brutte compagnie. La mia confessione è stata strumentalizzata, io ho semplicemente detto ragazzi, l'ho provata, non fatelo, perché è una cavolata».

La sua realtà di vita è diversa: “I giornali scrivono sempre certe cose di me: non scrivono che mantengo due canili o che dono il sessanta percento di quello che guadagno in beneficenza. O sono ambasciatore per la difesa dei bambini disabili nel mondo. Questo non interessa. Scrivono sempre della droga o del sesso. Mi arrabbio, ne parlo, ma in realtà a questo punto non me ne frega più niente. Se te la prendi sei un insicuro, io so quello che valgo, conosco i miei pregi e i miei difetti, di quello che dicono gli altri non me ne frega un cavolo. E' aria fresca".

