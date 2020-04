Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: «Giancarlo Magalli non mi ha fatto nemmeno le condoglianze»

Adriana Volpe per molti è la vincitrice morale del Grande Fratello Vip. L'ex collega di Giancarlo Magalli ha abbandonato la casa di Cinecittà per motivi familiari e prima di varcare la soglia era scomparsa dalla televisione. Intervistata da "Chi", il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Adriana ha dichiarato: «Non mi ha mai chiesto scusa e ha avuto tante opportunità, non mi ha fatto nemmeno le condoglianze».

I due volti de "I Fatti Vostri" hanno divergenze che durano ormai da anni, che sono nate in televisione ma che sono approdate anche in tribunale. Magalli nei giorni scorsi aveva dichiarato in un’intervista di voler chiarire e riallacciare i rapporti, ma Adriana sostiene che non lo abbia ancora fatto di persona. «Con Magalli il primo anno dei "Fatti Vostri" le cose andavano benissimo perché rappresentavamo due squadre diverse, poi quando ci hanno messo insieme lui ha subito chiarito che lui li fosse il padrone e che non avevamo una conduzione al 50%»

«Io sono serena cosi come sono, mi ha fatto strano leggere che lui voleva in qualche modo riappacificarsi.... Le conduttrici al suo fianco durano uno, massimo due anni perché lui vuole che il programma si identifichi con lui. Ogni anno provava a sostituirmi. Oggi non voglio più guardare al passato. Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente, a me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze... »

Tra le tante cose anche un pensiero per Fabrizio Frizzi: «Mi ha dato la base, mi ha insegnato il metodo di studio. Ce l’ho nel cuore perché era buono, generoso, solare e aveva un pensiero per tutti».

