Grande Fratello Vip 2020, Lucia Nunez eliminata a un passo dalla finale: «Non era più un gioco»

“Era abbastanza evidente che lo spirito del gioco non ci fosse più”, eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 prima della finale, Lucia Nuez racconta di come lei e i suoi coinquilini hanno vissuto il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini in tempo di emergenza coronavirus.

Leggi anche > GFVip, la finale: in nomination Antonella Elia, Patrick e Denver



L‘emergenza ha stravolto tutto: “Molti di noi sono entrati 2 mesi prima di ricevere quelle notizie - ha fatto sapere in un'intervista a "Fanpage.it" - ed è chiaro che lo spirito fosse mutato del tutto. Il nostro obiettivo, dal momento della notizia, è stato quello di strappare un sorriso alle persone che ci seguivano. Siamo umani e lo spirito non poteva essere lo stesso dei primi mesi.

Il polso della situazione reale l’ha avuto solo una volta eliminata dalla casa (“La gravità del problema reale l'ho capita aprendo la porta della casa, avevo l'impressione di essere sul set di un film di fantascienza”) e si immaginava di certo un’uscita diversa: “Un doppio choc. Io in casa ci sono rimasta tre mesi e se in una situazione normale hai bisogno del tuo tempo per uscire da una cattività di questo tipo, adesso è ancora più complicato”.



Nonostante le quattro nomination per lei comunque il Gf è stata un’esperienza positiva: “Credo che rifarei tutto, magari qualche vaffa in più me lo concederei per qualcuno tra i concorrenti. Sono entrata lì senza sapere nulla e ho capito che il solo modo per viversi questa esperienza è affrontarla così.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA