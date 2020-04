Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez dopo il reality: «Sono passata da una reclusione a un’altra. Adesso un figlio»

“Mentre tornavo a casa, appena uscita dalla casa, ho attraversato Roma in macchina. È stato surreale. Ho abbassato il finestrino e non ho sentito alcun rumore: solo un silenzio anomalo”, Lucia Nunez parla del ritorno alla vita reale dopo la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

Fuori dal reality infatti l’attendeva una città molto diversa e naturalmente la fidanzata Barbara: “Oggi la quotidianità è insolita – ha spiegato a “Vanity Fair” - sono passata da una reclusione a un’altra. Appena ho rivisto Barbara l’ho stretta a me per un tempo indefinito. Anche lei indossava una mascherina, ed è stato l’abbraccio più lungo in trentatré mesi di relazione. A noi piace contare i mesi”.



Dopo la reclusione vorrebbe diventare mamma: “Vorrei diventare madre, adesso sono pronta. Quando ho conosciuto Barbara gliel’ho detto subito: “Barbara, tu prendi Licia, ma prendi anche una parte di me che non c’è più, che è rimasta lì in quel mese del 2003”. Lei l’ha capito, come ha capito il mio desiderio di maternità maturato in questi ultimi anni. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste. La prima? Avere una relazione solita perché un bambino deve crescere in un ambiente pieno d’amore, indipendentemente se quelle persone che si amano solo due donne, due uomini, un uomo e una donna. Adesso non si può, ma appena il mondo sarà più tranquillo è quello il mio desiderio”.



