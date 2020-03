Grande Fratello Vip 2020, Federico Rossi e la dedica a Paola Di Benedetto: «Appena esce la distruggo di gag»

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto ha fatto un lungo percorso e ora è pronta a giocarsi la fasi finale. L’ex madre natura e naufraga dell’Isola dei Famosi è da tempo reclusa all’interno del programma e la data di uscita è prevista per l’8 aprile, giorno della finale. Nell’attesa di poterla riabbracciare (non si sa quando, data l’emergenza coronavirus) il suo fidanzato Federico Rossi le ha fatto una dedica social.

Il cantante infatti, dalle stories di Instagram, ha pubblicato un loro video in cui giocano divertendosi a bowling, con la scritta: “Mi manca la mia compagna di gag”.

Un altro filmato poi li vede in casa di mattina, con Federico che fa uno scherzo alla di Benedetto appena sveglia in pigiama, con la didascalia: “Epico, appena esce la distruggo di gag”.

L’ultimo video invece vede Paola abbronzata ballare durante una vacanza. Un post nostalgico di Federico che però non si sa precisamente quando potrà riabbracciare la fidanzata. La data di uscita è quella prevista dell’8 aprile, ma le restrizioni per l’emergenza coronavirus rimangono le stesse…

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 19:28

