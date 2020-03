Grande Fratello Vip 2020, la foto di Clizia Incorvaia mette in allarme i fan: «Vuole lasciare Paolo Ciavarro?»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati al Grande Fratello Vip, davanti alle televamere e ai telespettatori. Una storia che ha appassionato tanti fan ed è per questo che un'immagine pubblicata dall'influencer su Instagram ha messo in allarme i followers. In molti hanno temuto che volesse lasciare il figlio di Eleonora Giorgi proprio adesso che si avvicina la fine del reality e che potrebbero presto riabbracciarsi.

Leggi anche > Grande Fratello Vip chiude prima, gli autori avvisano i concorrenti. Adriana Volpe scoppia in lacrime

L'ez di Francesco Sarcina si è mostrata intenta a leggere il libro "Come liberarsi del proprio principe azzurro". Il titolo è bastato per ipotizzare la rottura con il giovane. Clizia definisce proprio così il piccolo Ciavarro. La Incorvaia è poi subito corsa ai ripari spiegando: «Non vi spaventate, io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi…[...] Questo libro insegna a diventare delle principesse guerriere…Non spaventatevi per piacere, non ci sono allusioni. Il mio principe io me lo tengo stretto…».

E intanto nella casa più spiata d'Italia, tra liti interne e tensioni dovute alla situazione che c'è fuori, Paolo ha dichiarato: «Ho tanto voglia di riabbracciare Clizia…Non sto più nella pelle…Non vedo l’ora di riaverla vicina a me…Non vedo l’ora di rivederla…».

Domani, mercoledì 18 marzo 2020, torna la diretta in prima serata su Canale 5, ma in questi giorni si è diffusa la notizia della chiusura anticipata del reality. Il programma sarebbe dovuto finire il 27 aprile, mentre terminerà nella prima settimana di aprile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA