Grande Fratello Vip 2020, non c'è pace per Antonella Elia: lite furiosa con Patrick Pugliese e Licia Nunez

Non c'è pace per Antonella Elia al Grande Fratello Vip. La showgirl è alle prese con nuove liti furibonde dentro la casa più spiata d'Italia. Prima insulti e "spintoni" con Patrick Pugliese e poi la resa dei conti con l'ormai ex amica Licia Nunez. Poche ore fa Antonella e Patrick si sono trovati a discutere a causa di un mucchio di stoviglie che il gieffino non voleva lavare.

«Ahi, non spingere così!», ha urlato Antonella. «Ma non ti ho spinto! Ah adesso stai recitando, va bene, basta. Vai a ca**are. Io non sono un attore, la pagliaccia la fai da qualche altro. Buffona, falsa», ha replicato Patrick. «Sei uno sfaticato – ha continuato la Elia – mi hai dato uno spintone. Gran pezzo di me**a”. Allora arriva l’ennesima replica del gieffino: «Sei una giocatrice falsa e calcolatrice. Ha ragione Barbara Alberti. Non ti ho spinto».

E poi in mattinata lo scontro con Licia Nunez dopo averle fatto notare il mancato appoggio di Adriana Volpe durante il litigio con Patrick: «Come ti dicevo ieri se sei amico di una persona devi prendere una posizione, come tu hai fatto per Rita che è stato ammirevole, hai parlato dei seguaci di Adriana ingenuamente ma in parte è vero perché qui ci sono delle fazioni... Ci sono rimasta male quando Adriana ieri lo ha giustificato e si è messa a giocare con lui come se niente fosse».

E Licia ha colto l'occasione per lanciare una provocazione: «Possiamo fare un passo indietro, io devo sapere con sincerità cosa pensi di me». «Non riesco a dirtelo, perché sei stata ossessiva con Adriana, tante cose mi confondono perché questo è un gioco e secondo me non si è sinceri fino alla fine», ha risposto la Elia. «Tu quindi mi stai dicendo che non credi che si possano creare dei rapporti veri? Il discorso di Adriana per me era chiuso, tu invece cambi continuamente opinione, hai anche detto che era egoista e un’oca giuliva», ha precisato l'attrice mentre Adriana era nelle vicinanze. Un gesto che non è piaciuto ad Antonella: «Non mentire e soprattutto non lo dire mentre lei passa per scatenare l’inferno, perché è una cattiveria... Io ho solo detto che deve prendere una posizione, se tu mi devi dire qualcosa me ne parli nel privato e non fai una commedia».

I toni fra le due coinquiline si sono fatti sempre più accesi e Antonella non è riuscita a trattenere le lacrime dicendo «Io ero serena dopo aver parlato con Antonio, tu invece mi vuoi creare altri problemi, se non ti va bene quello che faccio allora non mi parlare più e lasciami in pace».

Lunedì 17 Febbraio 2020

