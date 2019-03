Grande Fratello Nip, in arrivo Ivana Icardi: è la sorella di Mauro che ha litigato con Wanda Nara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra proprio che la, nella versione Nip, sia in arrivo la sorella di Mauro. Tra i fratelli non c’è un buon rapporto e naturalmente neanche con la presentissima moglie, procuratrice e volto del programma sportivo “Tiki Taka” del calciatore dell’Inter, Wanda Nara.Ivana ha già vinto l’edizione argentina del reality ed ora, stando a quanto riporta “Oggi”, sarebbe appunto pronta a farsi recludere nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Nip, che vedrà al timone ancora Barbara D’Urso dopo i buoni risultati di ascolto della passata stagione. In attesa di vedere la reazione di Mauro e Wanda, che con lei ha avuto un alterco , gli autori stanno selezionando i concorrenti per la nuova edizione, mentre sembra sia ormai certa la conferma di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nelle vesti di opinionisti di supporto alla conduttrice.