Cicciolina, guerra per i vitalizi: «Prendo 2000 euro e me li merito, andavo ogni giorno in Parlamento»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – “Mi hanno usata, il mio nome ha cominciato a circolare per accrescere la curiosità attorno al reality”. Per ilsi era parlato di una partecipazione di, meglio conosciuta come. L’ex attrice hard e deputata però poi non ha mai fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà: “Ho fatto presente che se lo rifanno vado per via legale e chiedo i danni – ha fatto sapere a “NuovoTv” – Perché dovrebbero usare il mio nome? Per il loro interesse, non certo per il mio”.Crede di conoscere le motivazioni della mancata chiamata: “C’è qualcosa che non permette la mia presenza, forse ci sono ragioni politiche. Ho fatto un reality ungherese molto più tosto dell’Isola. Perché loro mi chiamano e in Italia, dove sono molto amata e abito da tanti anni, pare che io non esista? La verità è che esistono quelli che vanno a letto per fare carriera, poi ci sono i ruffiani e panche tanti raccomandati”.A proposito di reality, anche una stoccatina all’Isola dei Famosi: “La Henger ha massacrato quel ragazzo (Francesco monte). Lui l’ha nominata e lei si è vendicata”.