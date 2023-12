Grande Fratello, Mirko Brunetti svela chi vincerà il programma (secondo lui): «Ma non sarà Perla»

di Marta Goggi

Mirko Brunetti è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello. È stato proprio il programma a metterlo davanti ad alcune domande scomode a cui l'ex gieffino ha risposto. Tra queste, anche una previsione sul vincitore.

Le sue risposte

La prima domanda a bruciapelo riguarda chi nominerebbe se fosse ancora in Casa. Rosy Chin è la risposta dell'ex concorrente, aggiungendo che la ritiene essere «un’abile giocatrice». Sul vincitore del Grande Fratello, Mirko ha qualcuno in mente: «Beatrice Luzzi merita la vittoria finale».

Al fianco dell'attrice vede anche Vittorio Menozzi e Perla Vatiero, la sua ex fidanzata. Marina Fiordaliso, invece, è per lui la persona più furba nella Casa, che ritiene essere sempre a conoscenza di tutte le dinamiche. Nella vita dell'ex gieffino sembra comunque avere ancora una grande importanza Perla. Mirko ha infatti svelato che uno dei momenti più belli del Gf è stato il loro confronto in video collegamento.

Quando finirà il Grande Fratello?

Stando ad un'indiscrezione riportata da TvBlog il Grande Fratello 2023 andrà avanti fino a marzo 2024 per via della cancellazione di Temptation Island Winter.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 17:08

