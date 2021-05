Grande Fratello, Marina La Rosa e il post sexy: «Basta essere intelligente, voglio essere una fig* pazzesca»

Un deciso cambiamento di rotta per Marina La Rosa, l'ex "gatta morta" del Grande Fratello. Marina La Rosa, protagonista del primo leggendario GF e dell’Isola dei Famosi 2019, di solito è molto morigerata nei suo post ma stavolta ha deciso di cambiare registro e ha condiviso dal social un suo scatto sexy, per poi aggiungere nella didascalia: “Basta essere intelligente, voglio essere una fig* pazzesca”.

Marina La Rosa e il cambiamento social: "Voglio essere una fig* pazzesca"

Marina La Rosa dal social pubblica una sua foto mentre esce dalla doccia, con un asciugamano che le copre il corpo. Uno scatto sexy, molto diverso dalle sue passate condivisioni e Marina, con la solita ironia, ha spiegato nella didascalia le motivazioni alla base della sua scelta: “…”Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo – ha fatto sapere su Instagram - davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente”.

Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere figa (ah vero, io sono già una figa pazzesca)”.

Un amico infatti ha svelato a Marina La Rosa il trucco per avere più fan: “Un mio amico mi ha detto ‘smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto fai vedere le tette e il culo e vedrai come aumentano i followers’. Io però le tette ed il culo non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia. Hai visto @brenda_lodigiani .. quanto mi piacerebbe tu facessi una foto uguale alla mia!! E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per cessi”.

