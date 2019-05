Grande Fratello, Francesca De Andrè choc: «Dovevo fare una perizia psichiatrica. Voglio spegnermi»

Venerdì 24 Maggio 2019, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scorsa notte, la figlia di Cristiano De Andrè sarebbe stata protagonista di unoDurante il quale ha raccontato dettagli molto intimi della sua vita.Francesca De Andrè avrebbe racconato a Kikò Nalli di avere una perizia psichiatrica da fare e che il suo exera a conoscenza di tutto. Kikò è rimasto di sasso di fronte al dolore della compagna d'avventura.Ecco le parole di: «Per questo ti dico che lui sa tante cose di me. Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare». Dopodiché la nipote di Faber si è lasciata andare a un pianto disperato, facendo preoccupare chi le vuole bene: «Mi sento un mostro. Che vita di m***. Voglio spegnermi. Che brutta sono».Alla fine Francesca De Andrè se l'è presa con Gennaro, reo, secondo lei, di non prendere mai una posizione: «Perché? Non me ne frega un c***. Mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono».