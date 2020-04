Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati: «È ufficiale, sarà lui a spiegare perché»

Ambra Lombardo e Kikò Nalli non stanno più insieme. Dopo varie crisi e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale che si sono lasciati. L'ex di Tina Cipollari e la professoressa siciliana si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello versione 'Nip' e si sono innamorati. La coppia, tuttavia, ha destato sempre sospetti perché in molti non credevano nella buona fede di Ambra. Ora la rottura è ufficiale.

La conferma è arrivata dalle pagine di Di Più: «Si è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare... Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui».

La presa di posizione della ragazza lascia intuire che tra i due la persona più determinante sia stata Kikò. A lui, dunque, la palla. Chissà se presto l'hair stylist vorrà intervenire per spiegare le ragioni dell'addio.

