Grande Fratello, Alessia Prete e l'addio a Matteo Gentile: «Mi manca, ci penso spesso. Per me un fallimento»

“In una coppia bisogna avere la forza di superare i problemi insieme e questo non è successo, purtroppo appena abbiamo avuto i primi screzi è caduto un po’ tutto. Ne parlo con l’amaro in bocca, però purtroppo è successo così”,parla della fine del sua relazione con, nata all’interno della casa delA causare l’addio l’incompatibilità: “Siamo due caratteri diversi, io dialogo con il mio uomo, mentre dall’altra parte Matteo quando ha un problema preferisce non risolverlo, preferisce scappare – ha spiegato a Giada Di Miceli durante il programma “Non succederà più” sulle frequenze di "Radio Radio" - Non abbiamo trovato un punto di incontro proprio perché c’era difficoltà a dialogare. C’era proprio un’incompatibilità tra noi”.Sopportare la distanza non è una cosa facile: “Mi manca, ci penso molto spesso, io ho vissuto questa fine come un fallimento, perché c’ho creduto tanto. È un ragazzo straordinario però forse accanto a lui ci vuole un altro tipo di donna e accanto a me un altro tipo di uomo. Io sono più una che affronta le cose, che lotta, però non tutti siamo allo stesso modo”.Forse però per loro c’è ancora un futuro: “È appena finita, mai dire mai nella vita. Certo bisogna fare tanti compromessi e cambiare tante cose. Dal momento che due persone maturano entrambe, ci potrebbe anche stare. Uno ci spera sempre. Mi aspettavo che le cose andassero in maniera differente. Io a Matteo gli voglio un gran bene. Penso comunque che sia una persona meravigliosa, però dopo due mesi così travagliati è difficile per me riprendere il rapporto. Io sono o bianco o nero e delle persone grigie accanto a me non le voglio, non ce la posso fare”.