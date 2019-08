Grande Fratello, Alberto Mezzetti dal reality alla musica. Ecco il video della sua canzone

Domenica 11 Agosto 2019, 19:40

Dopo la vittoria delnella quindicesima edizione aver fatto una corte serrata alla conduttrice Barbara D’Urso e aver preso parte come guest star nella versione brasiliana del realityfa il suo ingresso nel mondo della musica.L’ex gieffino infatti ha pubblicato la sua prima canzone, I Love My (Fu*#ing) Phone, di cui è anche autore. Un brano dance disponibile su tutte le piattaforme e di cui è presente anche un video che vede naturalmente Mezzetti grande protagonista. (Quando si è aggiudicato il primo posto nel reality Mediaset Alberto, ha battuto prima al televoto Veronica Satti, guadagnandosi l'ultimo posto da finalista, e poi ha avuto la meglio sugli altri concorrenti rimasti in gara: Alessia Prete, Matteo Gentili, Lucia Orlando e Simone Coccia.