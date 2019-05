Grande Fratello 2019, Francesca Cipriani in lacrime per le offese della Vignali: «Sono stanca, ho una dignità»

Martedì 14 Maggio 2019, 01:55

è entrata in diretta durante la sesta puntata delper avere unconfronto diretto con Valentina Vignali che in settimana l'ha definita «». Sututti gli aggiornamenti. La bionda showgirl è entrata agguerritissima ma la Vignali non è da meno. La Cipriani non regge la tensione ei incontraper rispondere alla cestista che in settimana l'ha definita stupida. La Cipriani compare dietro un vetro e la Vignali la saluta : «Ciao tettò», ridono tutti tranne Francesca: «Chi è la stupida? Sono raffinata più di te, specialmente nel linguaggio. Il personaggio è una cosa, la persona è un’altra, e tu dovresti saperlo Valentina. Non ti ho mai vista in vita mia e se mi sono rifatta il seno c’è un motivo. Avevo una grave malformazione al seno e non devo darti spiegazioni. Le persone vanno conosciute prima di dare giudizi. Devi capirlo, non devi giudicare le persone così. Cerca di andare oltre».«Una persona che vuole rifarsi il seno come hai fatto tu - ribatte Valentina - per me è inconcepibile. Per me sei stupida e te lo continuo a ripetere e chi ostenta in questo modo con la chirurgia per me ha dei problemi».«Dicono che lei sia vera e ha tutte le foto ritoccate e sembra un’altra persona. Io non mi soffermo alle apparenze. Conosci le persone prima.». Valentina non vuole più ascoltarla e va via, Francesca rompe il protocollo e fa irruzione nella casa urlando: «Non sai nulla, perché come tu hai una storia anche io ce l’ho perché io avevo una grande malformazione al seno. Parli tanto degli hater ma sei peggio di loro. Vai oltre, conosci le persone non fermati al reggiseno o ai capelli» e scoppia in lacrime.Vedendola così Valentina le si avvicina e decide di chiederle scusa: «Se io ho rifatto il seno sai bene il mio motivo e i problemi che ho avuto. Sono stata molto male anch’io e lo sai e ti voglio chiedere scusa. Se hai delle cose da raccontare però fai meno ste robe e più contenuti, magari».