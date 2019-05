Grande Fratello 2019, Cristian Imparato contro Luca Onestini: «Da te non me lo sarei aspettato»

Mercoledì 15 Maggio 2019, 19:55

Durante l’ultima diretta delGianmarco Onestini ha avuto un confronto nella casa col recluso Michael Terlizzi ed Edoardo Ercole. Nel mentre il fratellocommentava sul social, facendo ironia, definendoli “buffoni” e scherzando sulla barba di Edoardo e, che aveva preso parola da studio.Visto il tutto Cristian ha voluto rispondere dalle stories di Instagram, sottolineando di non aver gradito la presa in giro: “Ti ho sempre seguito e apprezzato per la tua simpatia e per il tuo modo di essere rispettoso ed educato con gli altri, cosa che con me non hai fatto – ha scritto sul social - Mi hai giudicato e ti sei appigliato su aspetti “effimeri” come la mia barba che purtroppo non l’ho mai avuta “compatta” per via di una piccola alopecia. Da te non me lo sarei aspettato”.Dopo l’aspetto fisico, l’argomento si è spostato sul fratello Gianmarco: “Con lui non ho nulla anzi nell’ultimo periodo ci siamo avvicinati di più! Conosci meglio di me tuo fratello e sai benissimo che ha la risatina facile nonostante sia un bravissimo ragazzo”.