Grande Fratello, morta ex concorrente: Monica Sirianni aveva 37 anni. «Malore improvviso al bar»

di Redazione web

Monica Sirianni aveva solo 37 anni e in molti la ricordavano per la sua partecipazione al Grande Fratello 12, quando il reality show era condotto da Alessia Marcuzzi. Al momento della tragedia, l'ex concorrente si trovava in un bar di Catanzaro, città in cui abitava, con alcuni amici che al momento del malore avevano lanciato subito l'allarme. Nonostante, i soccorsi siano giunti al posto in modo tempestivo, per Monica non c'è stato nulla da fare.

Luca Salatino e Matteo Ranieri, pace fatta dopo la lite? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Orietta Berti no al GfVip: «Scordatevi di vedermi come concorrente»

La tragedia

Monica è morta venerdì 5 maggio in seguito a un malore improvviso e fatale che l'ha sorpresa mentre si trovava in compagnia degli amici in un bar. L'ex gieffina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale più vicino e una volta arrivata alla struttura è deceduta. In queste ore, sono in corso gli accertamenti del caso per capire il motivo per cui si sia verificato il malore che ha ucciso Monica. La vittima era figlia di emigrati calabresi a Sidney, città in cui era nata. Monica era un'insegnante di inglese.

Il Grande Fratello 12

Quando Monica Sirianni partecipò al Grande Fratello 12 aveva solamente 25 anni. In quell'edizione vinse Sabrina Mbarek, medaglia d’argento per Gaia Elide Bruschini, terzo posto per Patrick Ray Pugliese. Alfonso Signorini ricopriva, invece, il ruolo di opinionista.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA