Grande Fratello 11, Andrea Cocco diventa papà. L'annuncio social: «Spero di essere all'altezza»

Andrea Cocco, vincitore del Grande Fratello, è diventato papà. Andrea Cocco, che ha vinto l’undicesima edizione del Grande Fratello, ha annunciato dal suo account Instagram la nascita del suo primo figlio, Massimo , venuto alla luce dalla relazione con la compagna Teresa Aiello.

Grande Fratello, Andrea Cocco è diventato papà

Andrea Cocco, vincitore della undicesima edizione del Grande Fratello, dopo aver annunciato su Instagram la gravidanza della compagna, è tornato sul social per annunciare al nascita di suo figlio Massimo. L’ex gieffino ha postato una foto del piccolo seguito da una lunga didascalia: “Amore mio – ha scritto dal suo account - quando ho sentito il tuo primo vagito stando all'erta fuori ad aspettarti ho pianto ,non ce l ho fatta ad essere semplicemente felice; non so neanche perche' ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento gia' perso, ma so gia' che faro' di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 14:42

