Grande Fraello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica ad Andrea Zenga per i due mesi di fidanzamento: «Sei stato un dono di Dio»

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica social ad Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip e per i due mesi della loro relazione l’attrice ha deciso di regalare al fidanzato una dedica dal suo account Instagram.

Grande Fratello Vip, la dedica di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò ha postato dal suo account Instagram un video per il fidanzato Andrea Zenga. Nella condivisione le immagini della coppia durante il Grande Fratello vip e nella vita di tutti i giorni, accompagnate dalla dedica d’amore per i due mesi di fidanzamento: “… “In qualunque modo ci sono” … Una promessa – ha scritto Rosalinda Cannavò sul social - fatta quel 14 febbraio che ci tieni uniti anche oggi a distanza di due mesi dal nostro primo bacio! Un bacio inaspettato, dolce, delicato così tanto da essere una carezza per il mio cuore. Ed è li che le parole non son servite più. Ne importava più il giudizio della gente. Esistevamo solo io e te. Tutto il resto non contava più nulla. Ci tenevo già a te! Ad oggi sei la ragione della mia felicità e dei miei sorrisi. Perché non c’è niente di più essenziale per me quanto averti nella mia vita. Non è stato semplice. Però le cose più belle sono sempre quelle più difficili, quelle per cui bisogna combattere! Ho combattuto. Ho scelto. Ho rischiato. Perché ne vale assolutamente la pena e tu per me sei stato un dono di Dio”.

La dedica di Rosalinda Cannavò per Andrea Zenga si conclude con l’auspicio che la loro relazioni duri più a lungo possibile: “Questo è solo l’inizio di quella che sarà, spero, una lunga storia d’amore! Auguri a noi, tantissimi di questi mesi, perché ce la siamo cavati alla grande. To be continued…”. Il post ha subito ricevuto i commenti entusiastici da parte dei numerosi fan e degli ex coinquilini del Grande Fratello Vip, come Patrizia De Blanck. Non manca certo l’intervento del diretto interessato, Andrea Zenga, che scrive nella bacheca: “Indescrivibile.. Noi❤️🔒”

