Cottarelli, il suo discorso dopo l'incontro con Mattarella: «Ho accettato di formare il governo, sono onorato»​

«Quelli hanno detto: "Con noi sarete tutti, perchéin giro non c'è niente, er vecchio de che se?". E invece ha fatto la, ha detto: "Non sietecon me? M'avete rotto i". S'è fatto du'e se l'èalla brace». Per, l'unica soluzione percorribile per il governo è quella vaticana: chiedere aiuto a Papa Francesco per risolvere la crisi istituzionale.Il comico romano, questa mattina, ha proposto l'ennesimobasato sucon ilcon i nomi dei protagonisti delle singole vicende. Un po' come aveva fatto nel commentare le partite della sua squadra del cuore, la Roma, e ovviamente accompagnato dalla fedelissimaPer Andrea Rivera la soluzione è quella di creare una squadra di governo con ministri provenienti dalla Santa Sede: «La lista l'ha scritta Pigna. Come ministro dell'Economia mettiamo, che è tedesco e almeno lanon ci rompe i c...i. All'Interno mettiamo, quello con l'attico ne vede tanti di baRconi. Alla Sanità la, ce servono due miracoli: per riuscire ad entrare negli ospedali e per uscirne vivi., coi suoi trascorsi, può essere ministro della Famiglia.all'Istruzione, così almeno cantiamo, eper Turismo e Spettacolo. Allo Sport mettiamo, e magari qualche pedofilo lo diamo alla Giustizia. Ma nel senso che li andiamo a consegnare, alla giustizia...».