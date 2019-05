«Al gossip dedichiamo quasi un'ora al giorno e piace a donne e uomini»

Royal baby, tutto sul parto di Meghan Markle: la corsa di notte nell'ospedale da 15 mila sterline a notte

Altro che attività frivola, se anche un gruppo di ricercatori universitari ha svolto uno studio, il primo del genere, per comprendere quanto faccia parte della nostra. Arriva dall'università della California di Riverside, un focus, che smentisce uno comunque un. E cioè che il gossip interessi prevalentemente l'universo femminile. Il pettegolezzo, sostengono nella ricerca gli universitari americani, piace a tutti, uomini e donne, e a tutTe le età, tanto che mediamente vi dedichiamo almenoChiariamo subito cosa s'intende col termine gossip: il parlare di qualcuno non presente, che può essere fatto in modo positivo, negativo o neutro. Detto questo, lo studio ha preso come campione d'esame, 467 persone, di cui più della metà donne, 269, il restante 198 uomini, di età compresa tra 18 e 58 anni. Ognuno dei volontari doveva indossare un device portatile che registrava il 10% delle loro conversazioni giornaliere. Il dato emerso è che sono stati rilevati 4000 esempi di gossip, per la maggior parte conversazioni su persone assenti, ma non per forza celebrità, anzi il più delle volte si parlava di conoscenti. Ogni conversazione è stata classificata usando dei filtri: argomento, familiarità, celebrità, sesso.Da questo è emerso che il 14%, circa un'ora al giorno sulle 16 ore di veglia, era dedicato al gossip. Ecco per esempio che i giovani sono inclini al gossip di più rispetto agli “anziani”, che i pettegolezzi negativi sono il doppio rispetto ai positivi, ma che il 3/4 del gossip era neutro. Altro luogo comune sfatato riguarda la differenza tra benestanti e meno abbienti. I più istruiti e ricchi fanno gossip in misura uguale ai meno istruiti e poveri. Infine le donne. Se è vero – secondo la ricerca - che praticano il gossip più degli uomini, lo fanno in senso neutro, solo per il piacere di condividere informazioni.