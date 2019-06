Giusy Ferreri e la figlia: «Mi sento meglio. La mia nuova vita con Beatrice»

Martedì 18 Giugno 2019, 20:26

“Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso”, la cantante, ora in classifica con “Jambo”, assieme al duo Takagi e Ketra parla della sua vita da mamma dopo l’arrivo dellaBeatrice, nata a settembre del 2017 dal rapporto col fidanzato Andrea Bonomo.Dopo quasi due anni il bilancio positivo: “Il passare del tempo – ha raccontato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni. Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso. Mi rivedo abbastanza in lei, ero scherzosa come lei ma anche dispettosa e possessiva. All'asilo a un certo punto non mi volevano più. Per questo motivo, alle elementari mi hanno iscritto nella classe con la maestra più severa.Ricorda ancora i suoi esordi a XFactor, dove si piaxzzò seconda (“I ricordi sono bellissimi perché è tutto partito da lì, da quando entrai alla settima puntata dove venni notata da Simona Ventura e Cristiano Malglioglio. Con Simona ci sentiamo ancora”) ed è soddisfatta del successo della sua hit estiva: “È coinvolgente. Sin da subito, sono rimasta colpita dalla forza della ritmica. L’Africa è un continente meraviglioso ed è stato bello omaggiarlo con una canzone e con un videoclip girato in in quei luoghi e diretto dalla coreografa ruandese Sherrie Silver”.