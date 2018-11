Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi”, Leggo.it torna a parlare di, ospite a “Vieni con me”, condotto da Caterina Balivo su Rai…, che ha fatto sapere di essere stato il primo personaggio pubblico nel mondo dello spettacolo italiano ad ammettere di essere ricorsa all’aiuto dell’: “All’epoca venivi presa per strana e nevrotica – ha spiegato durante l’intervista della cassettiera - Ci sono voluti 40 anni per capire che è un modo per scoprire la propria percezione dell’esistenza. Dopo tutti questi anni di analisi mi considero una persona buona, anche troppo”.Ultimante ha fatto scalpore una sua frase su(“Recitare con Gabriel Garko si è rivelata un’esperienza del terzo tipo”), che vuole spiegare: “Avevo fatto solo una battuta. Garko è un ragazzo simpatico e per bene”.Positiva comunque l’esperienza a “Ballando con le stelle ”: “Ne porto ancora i segni nel corpo e nell’anima. L’ho trovata un’esperienza molto formativa, terribile e meravigliosa allo stesso tempo. Non sono uscita o andata a cena con il mio maestro Maykel Fonts, ma il mio uomo ideale dovrebbe avere il suo fisico”.