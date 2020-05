Giulia Salemi, il dolore segreto a Vieni da me: «Il mio ex fidanzato mi ha picchiato...». Caterina Balivo commossa

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sugli ultimi aggiornamenti.. Ieri, l'influencer italo-persiana è stata ospite in collegamento daper presentare il suo primo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato. Durante l'intervista, l'ex gieffina ha parlato delle sue storie d'amore passate, rivelando un episodio molto doloroso.«Nel libro - spiega Giulia Salemi - non ci sono solo aneddoti divertenti sulle mie 'sfighe' in amore.Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante, ma poi con l’alcol si trasformava».E conclude: «». Applausi in studio.