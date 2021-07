Giulia Salemi, la tenera foto con il papà di Pierpaolo Pretelli e Ariadna: «Siamo una bella famiglia allargata...»

di Emiliana Costa

Giulia Salemi , il tenero video con il suocero Bruno e la ex di Pierpaolo Pretelli: «Siamo una bella famiglia allargata...». Dopo la partecipazione al Giffoni, l'influencer italo-persiana e il neo concorrente di Tale e Quale sono arrivati a Maratea, città natale di Pierpaolo. I due fidanzati stanno trascorrendo qualche giorno con la famiglia di lui e spunta anche un video inedito

Nel filmato - pubblicato nelle stories dell'influencer - Giulia Salemi è con il padre di Pierpaolo, Bruno e con Ariadna, ex fidanzata dell'ex gieffino e madre del figlioletto Leonardo. Le due ragazze baciano sulla guancia papà Bruno e poi inviano un saluto a Pierpaolo Pretelli che in quel momento di sta esibendo con la sua hit L'estate più calda.

In altre foto, appare anche il piccolo Leonardo, figlio di Ariadna e Pierpaolo. I rapporti in famiglia procedono a gonfie vele e le tensioni che si sarebbero create con i mamma e papà Petrelli sembrano un lontano ricordo. Nell'intervista a Leggo, Giulia ha spiegato: «Io e Ariadna abbiamo un bellissimo rapporto e anche con il piccolo Leo. Dobbiamo essere intelligenti noi grandi per il bene dei bambini. Siamo una bella famiglia allargata».

