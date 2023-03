Giulia Salemi, sexy alla spa: «Quando lui mi chiede di fare una discesa sensuale, allora io...». Il video è esilarante

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi un weekend d'amore dopo avere superato la crisi delle scorse settimane. La coppia si trova nelle Dolomiti e sta documentando tutto tramite i propri profili Instagram. Gli ultimi video postati da Giulia sono davvero esilaranti e mostrano come tra lei e il compagno sia definitivamente ritornato il sereno.

In una delle ultime storie Instagram, Giulia Salemi ha scritto: «Quando lui ti chiede di fare una discesa sexy e quindi tu...», nel video si vede l'influencer che scende una scalinata che porta all'interno di una piscina ma appoggia male un piede e scivola finendo in acqua seduta. Il video è divertente perché sia Giulia che Pierpaolo scoppiano a ridere. Oltre a questa storia, l'influencer posta anche altri video in cui, più che sexy, dice di essere impacciata.

La storia d'amore con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia fissa ormai da tre anni. I due si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e dopo essere usciti sono andati a convivere quasi subito. L'unica crisi che hanno affrontato, è stata quella di cui Giulia aveva parlato alcune settimane fa.

