Giulia Salemi disperata: «Pronta per Sanremo ma la valigia... esplode»

Giulia Salemi è disperata: nella sua valigia per Sanremo non entra più nulla. L'influencer, che si sta preparando per partire alla volta della "città dei fiori", sta tenendo aggiornati i suoi numerosi follower sui preparativi per il Festival al quale lei parteciperà in veste di conduttrice radiofonica. Giulia Salemi è molto amata dai fan che la seguono con grande affetto anche quando indossa i panni di opinionista social al Grande Fratello.

I preparativi per Sanremo

Da diversi giorni Giulia Salemi posta storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra abiti, prove degli stessi, make up vari e acconciature che potrebbero fare al caso di Sanremo. La compagna di Pierpaolo Pretelli ha più volte ribadito di essere molto emozionata e di non vedere l'ora di partire per questa nuova ed elettrizzante avventura. Inoltre, Giulia è una delle voci più amate e ascoltate di R101, radio sulla quale parlerà di Sanremo e stazione in cui verranno trasmessi i brani che mano a mano verranno presentati al Festival.

I progetti lavorativi di Giulia Salemi

Giulia Salemi è molto impegnata in questo periodo della sua vita perché oltre all'avventura sanremese che sta per intraprendere, è sempre presente negli studi del Gf vip. L'influencer, poi, è molto attiva su Instagram con varie campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 09:30

