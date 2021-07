Giulia Salemi, il padre di Pierpaolo Pretelli scrive a Elisabetta Gregoraci: fan in rivolta

Il triangolo Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha caratterizzato l'ultima edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante si sia formata una coppia alcune polemiche stentano a svanire. Il gossip è stato alimentato dal padre dell'ex velino, Bruno Pretelli, che non ha mai nascosto una simpatia per l'ex moglie di Flavio Briatore. Recentemente le ha dedicato una storia di Instagram, salvo poi cancellarla, ma troppo tardi. Si è attirato i rimproveri dei fan dei Prelemi.

Pretelli ha condiviso sul suo account Instagram una storia in cui si complimenta con la showgirl calabrese per la conduzione di Battiti Live, lo show registrato in questi giorni a Otranto. «Complimenti per tutto da me e Margherita», ha scritto sui social, poi ha cancellato, ma lo screenshot già circolava in rete. I fan della coppia hanno inviato tanti messaggi sottolineando la presunta mancanza di rispetto nei confronti dell'influencer italo-persiana.

«La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?», ha scritto una fan su Twitter. E ancora: «Mancanze di rispetto continue verso questa ragazza che non ha mai fatto male a nessuno, non ho parole per descrivere lo schifo che provo».

Qualcuno ha sollevato l'ipotesi di un profilo hackerato. Come fa sapere BlogTivvù, il signor Bruno ha negato di aver caricato di sua spontanea volontà quella storia. Intanto, nessun commento da Giulia, che a quanto pare avrebbe instaturato un buon rapporto con la famiglia del fidanzato,

